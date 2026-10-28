Thionville va encore se faire un beau voyage en Coupe de France

Voyage, voyage. Alors que le tirage au sort des septièmes et huitièmes tours de coupe de France se tiendra ce mercredi à partir de 10h30, marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligue 2, l’US Thionville Lusitanos , club de Ligue 3, connaît d’ores et déjà son adversaire, et il y aura de la route. Et pour cause, les Mosellans affronteront l’AS Tefana, club polynésien, basé à Faaa, sur l’île de Tahiti .

Rendez-vous à Tahiti

Candidat pour s’offrir un déplacement Outre-Mer, l’USTL se voit donc offrir un troisième voyage de rêve en quatre ans , lui qui s’était déjà déplacé en Nouvelle-Calédonie en novembre 2023 pour affronter Hienghène, puis en Guyane l’année suivante pour y rencontrer l’Étoile de Matoury. À chaque fois, les hommes de Julien François sont rentrés de leur périple avec une qualification en poche mais aussi avec une belle cohésion d’équipe, pas étrangère à leurs quatre promotions en cinq ans.…

AP pour SOFOOT.com