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Des explosifs dans le four à tarte flambée d’un club amateur en Alsace
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 11:00

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Des explosifs dans le four à tarte flambée d’un club amateur en Alsace

Des explosifs dans le four à tarte flambée d’un club amateur en Alsace

Ce dimanche, le club amateur de l’AS Altorf a été la cible d’une attaque à l’explosif, causant d’importants dégâts dans ses locaux, rapporte France 3 Alsace.

Explosion du four à tarte flambée

C’est dans la nuit que les habitants ont été réveillés par un bruit d’explosion, celui du four à tarte flambée du club , aujourd’hui réduit en miettes. Le bilan aurait pu être bien plus lourd : c ertains débris ont été projetés jusqu’à une trentaine de mètres, criblant de marques la porte vitrée et le mur à l’accueil. La mairie a rapidement réagi pour que le club soit indemnisé. Une enquête est en cours pour retrouver le coupable.…

AP pour SOFOOT.com

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