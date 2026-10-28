Le Real Madrid présente à son tour ses excuses à la Chine

Mille excuses. Après que Kylian Mbappé, l’émission The Bridge et le président de la Liga ont demandé pardon à la suite des propos du capitaine des Bleus, qui avait qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois » , c’est au tour du Real Madrid de prendre la parole.

Le club madrilène, qui a tout à perdre dans cette histoire, a publié ce mercredi matin un communiqué : « Le Real Madrid CF tient à présenter ses excuses au peuple chinois pour tout désagrément causé par les récents propos de notre joueur Kylian Mbappé, a-t-on pu lire . Notre club témoigne d’un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real Madrid. » …

TM pour SOFOOT.com