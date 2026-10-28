« Les bonnes choses prennent du temps » : la réaction de Yamal après le Ballon d'or

« Les bonnes choses prennent du temps » : la réaction de Yamal après le Ballon d'or

En mode philosophe. Lamine Yamal n’est pas reparti les mains vides du Palladium de Londres. Il a en effet remporté le trophée Kopa pour la troisième fois consécutive. Si ce n’est pas le prix qu’il attendait le plus, il va devoir s’en contenter.

Et passer à autre chose, ce qu’il a déjà commencé à faire, si l’on en croit son post Instagram, publié ce mardi soir. « Ça viendra, les bonnes choses prennent du temps, j’ai confiance dans le chemin que je suis en train de tracer. Sans précipitation, avec enthousiasme et avec la certitude que mon heure viendra un jour. » …

LP pour SOFOOT.com