Thionville : ceci est une « mini-révolution »

Reparti de zéro ou presque en 2021, l’US Thionville Lusitanos plonge dans le grand bain du professionnalisme et de la Ligue 3. Un grand bonheur pour ce coin de Moselle, une belle récompense pour un club qui bosse bien, mais aussi un joli casse-tête pour être au rendez-vous.

Quiconque y a déjà séjourné (ou pire, vécu) pourra en témoigner : il n’y a généralement pas grand chose à foutre à Thionville. Prendre un café autour du beffroi, aller faire ses courses dans la zone du Linkling, manger un délicieux döner kebab, compter les commerces fermés du centre-ville, aller bosser au Luxembourg et… c’est à peu près tout. La cité si chère à Charlemagne traverse ses Trente Douloureuses et paie chaque jour un peu plus la fin de l’âge d’or industriel, celui qui a vu la sidérurgie faire fleurir toute la vallée et nourrir bien des bouches. Depuis quelques mois, la sous-préfecture de Moselle sent pourtant un nouveau pouls. Et cette pulsation vient du sport : un ATP Challenger Tour depuis 2025, une arrivée d’étape du Tour de France promise par Christian Prudhomme à l’horizon 2028 (la première depuis 1999 et une victoire de Mario Cipollini dans un sprint place de la Liberté) mais surtout une équipe de football de retour dans le monde pro.

Compter parmi les 54 meilleurs clubs français, ce n’est pas négligeable quand on voit d’où on vient et notre parcours.…

Tous propos recueillis par MR.







Photos : US Thionville Lusitanos et Iconsport.

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com