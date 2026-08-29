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Thionville cale, Rouen et La Roche-sur-Yon confortent leur place sur le podium
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 16:56
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Thionville cale, Rouen et La Roche-sur-Yon confortent leur place sur le podium

Thionville cale, Rouen et La Roche-sur-Yon confortent leur place sur le podium

En haut, rien ne bouge. Le podium de Ligue 3 reste inchangé à l’issue de ce multiplex de la quatrième journée . Au lendemain de la victoire de Bastia à Caen, Thionville, Rouen et La Roche-sur-Yon ont confirmé leur bon début de saison. Après trois victoires inaugurales, le promu mosellan a toutefois laissé filer ses premiers points face au Paris 13 Atlético (1-1). Les Normands sont eux allés l’emporter à Villefranche (0-2), tout comme les Vendéens à Orléans (0-1). Une première partie de tableau dans laquelle s’installe également Cannes, tombeur du Puy-en-Velay grâce notamment à un superbe but de Cédric Gonçalves (2-0).

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