Thilo Kehrer est fan de podcast

Mister podcast . À quelques heures d’un match capital dans la course à l’Europe entre Lyon et Monaco (coup d’envoi à 15h ce dimanche), le défenseur du club de la principauté a évoqué sa quête des gains marginaux dans un entretien à L’Équipe . : « J’ai commencé assez tôt à rencontrer des experts des préparateurs physiques, des ostéos, des chiropracteurs. Vers 17-18 ans, je travaillais déjà avec des gens en complément du travail en club, avec lequel je me coordonne toujours. »

Pour enrichir ses connaissances dans ces domaines, Thilo Kehrer passe aussi un paquet de temps sur les plateformes de podcast. « Je suis un grand fan de podcasts, la majorité sur des thèmes comme la santé, la nutrition, la longévité et la performance »? Décidément cultivé, l’ancien flop du PSG a aussi déclaré « lire beaucoup de livres ». …

MBC pour SOFOOT.com