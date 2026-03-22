Bordeaux interdit la présence d'un journaliste en conférence de presse

Décidément, les Girondins enchaînent les déconvenues. Quelques minutes après la défaite de Bordeaux sur la pelouse de La Roche-sur-Yon en National 2 samedi soir, un journaliste n’a pas pu entrer dans la salle des conférences de presse du stade Henri Desgrange . Présent pour couvrir ce match, Samuel Vaslin souhaitait recueillir les réactions de Bruno Irlès suite à ce revers.

Alors que « tous les journalistes ont été invités à rentrer », la sécurité du club au scapulaire a décidé d’interdire la présence de Mr. Vaslin. Deux journalistes qui ont vécu cette scène hallucinante n’ont pas hésité à critiquer cette entrave à la liberté de la presse devant Bruno Irlès et à l’attachée de presse des Girondins de Bordeaux.…

MBC pour SOFOOT.com