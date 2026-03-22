L'Angleterre championne d'Europe

It’s finally coming home. Samedi soir, l’Angleterre a été sacré championne d’Europe de futsal pour sourdes . Grâce à une victoire en finale 3-1 contre la Pologne, les Lionesses remportent la septième édition de ce tournoi continental. Avant de soulever le trophée, les Anglaises avaient notamment battu la France en poule 4-2. Pour leur retour sur la scène internationale après 8 ans d’absence, les Bleues ont finalement terminé sixième de la compétition.

Pas d’appareils auditifs pendant les matchs

Afin de participer à ce championnat d’Europe, les joueuses devaient présenter une perte auditive moyenne de 55 décibels (dB) à leur meilleure oreille et retirer leurs appareils auditifs pendant les matchs afin de garantir l’équité pour tous. Un handicap qui influe évidemment sur le jeu. Par exemple, les arbitres utilisent un drapeau qu’ils lèvent en même temps qu’ils sifflent. Ce repère visuel facilite la compréhension des joueuses. Pour le reste, les règles sont basées sur celles du futsal à 5.…

MBC pour SOFOOT.com