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Le commentaire pas très malin de John Terry
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 12:32

Le commentaire pas très malin de John Terry

Le commentaire pas très malin de John Terry

John Terry de mèche avec l’extrême droite britannique. Celui qui se rêve futur entraîneur de Chelsea a eu la mauvaise idée de commenter une publication Instragram de Rupert Lowe , ancien président de Southampton élu au Parlement britannique en 2024 sous l’étiquette Reform UK, le parti d’extrême droite de Nigel Farage. Désormais leader d’un parti tout aussi nauséabond – Restore Britain -, Lowe a publié une photo d’une dame portant une burka devant une station du métro londonien dont le nom n’était pas écrit en anglais.

Suffisant pour que le réactionnaire publie ce message samedi : « Restore Britain bannira la burqa et s’assurera que le nom des stations soient toujours inscrit en anglais. Trop c’est trop. » Pendant que Chelsea perdait lamentablement contre Everton, John Terry est tombé sur cette publication et a commenté avec des smileys d’applaudissement , montrant son soutien à la proposition de Rupert Lowe. Ce message de l’ancien capitaine de Chelsea a profondément fait réagir nos voisins anglais.…

MBC pour SOFOOT.com

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