Les supporters de Strasbourg bientôt à Londres pour protester contre BlueCo
London calling . Toujours muets lors des quinze premières minutes des matchs de leur équipe, les protestations des supporters de Strasbourg envers BlueCo passent à l’échelon supérieur. Le 18 avril prochain, en marge du match de Chelsea contre Manchester United, certains fans du Racing se déplaceront à Londres pour manifester avec les supporters des Blues contre leurs propriétaires communs. Dans un communiqué publié sur X, le groupe de supporter des Blues NotAProjectCFC se déclare « fier d’annoncer une action de protestation commune avec quatre groupes de supporters représentant plus de 2 000 fans du Racing Club de Strasbourg ».
Une action conjointement organisée
Quatre associations de supporters seront représentées dans les rues de la capitale britannique : les Ultra Boys 90, le Kop Ciel et Blanc, la Fédération des supporters du RCS et la section parisienne des fans du Racing.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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