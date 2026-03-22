Les supporters de Strasbourg bientôt à Londres pour protester contre BlueCo

London calling . Toujours muets lors des quinze premières minutes des matchs de leur équipe, les protestations des supporters de Strasbourg envers BlueCo passent à l’échelon supérieur. Le 18 avril prochain, en marge du match de Chelsea contre Manchester United, certains fans du Racing se déplaceront à Londres pour manifester avec les supporters des Blues contre leurs propriétaires communs. Dans un communiqué publié sur X, le groupe de supporter des Blues NotAProjectCFC se déclare « fier d’annoncer une action de protestation commune avec quatre groupes de supporters représentant plus de 2 000 fans du Racing Club de Strasbourg ».

Une action conjointement organisée

Quatre associations de supporters seront représentées dans les rues de la capitale britannique : les Ultra Boys 90, le Kop Ciel et Blanc, la Fédération des supporters du RCS et la section parisienne des fans du Racing.…

MBC pour SOFOOT.com