Thierry Henry prend la parole après l’attentat raciste de Trappes

Les termes. Quelques jours après l’horreur meurtrière qui a frappé les villes de Trappes et La Verrière, Thierry Henry a tenu à prendre la parole . Présent sur le plateau de CBS comme lors de chaque soirée de Ligue des champions, l’ancien buteur de l’équipe de France a dit toute sa colère et sa tristesse face à cet acte raciste. « C’est une atrocité. C’est terrible. C’est un acte raciste , a-t-il affirmé, la mine grave. On a dit que l’individu qui a fait ça avait perdu la tête, mais on sait que ce n’est pas le cas parce qu’il a techniquement dit quelques jours plus tard qu’il visait ces personnes. »

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TB pour SOFOOT.com