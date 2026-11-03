Barcelone ne fait qu'une bouchée d'Aston Villa
Barcelone 3-0 Aston Villa
Buts : Yamal (7 e ), Raphinha (52 e , 64 e )
Une formalité.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Barcelone ne fait qu'une bouchée d'Aston Villa
Buts : Yamal (7 e ), Raphinha (52 e , 64 e )
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