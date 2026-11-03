 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Patrick Battiston très ému après le décès de Jesus de Miguel
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 23:21

Ajouter Boursorama à vos sources

Patrick Battiston très ému après le décès de Jesus de Miguel

Patrick Battiston très ému après le décès de Jesus de Miguel

De très mauvais souvenirs. Plus de quarante ans après le terrible choc entre Harald Schumacher et Patrick Battiston en demi-finale de Coupe du monde à Séville , le monde du football est en deuil après une situation quelque peu similaire. Violemment percuté par le gardien adverse, Jesus de Miguel est tragiquement décédé ce mardi . « Je suis allé marcher et cela m’a fortement interpellé. En me promenant, je n’avais que ça en tête , a confié l’ancien international tricolore à L’Equipe . Quand je suis rentré à la maison, j’ai voulu regarder ce qui s’était passé et en fait, je n’ai pas trop vu les images. Du peu que j’en ai vues, elles sont horribles. C’est quelque chose de dur et de violent. Cela m’a vraiment remué, choqué et ému. Surtout de voir ses équipiers et ses adversaires se prendre la tête entre les mains. Ce qui s’est passé est terrible. »

Une situation qui rappelle le choc avec Schumacher

En 1982, Battiston avait été évacué sur civière mais les conséquences de l’action n’avaient pas été aussi graves . « Après coup, je me suis dit : il me semble que le docteur Maurice Vrillac (médecin des Bleus lors du Mondial espagnol de 1982) croyait que j’étais mort , souffle encore l’intéressé. Cela n’a heureusement pas été le cas pour moi, même s’il s’avère que j’ai eu des choses qui ne se sont pas vues dans l’immédiat – car les scanners et IRM n’existaient pas encore il y a quarante-cinq ans -, et que j’en ai gardé des séquelles. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Luis Enrique savoure après la démonstration du PSG
    Luis Enrique savoure après la démonstration du PSG
    information fournie par So Foot 03.11.2026 23:44 

    Un mardi soir au bureau. Malgré de nombreuses absences, le PSG s’est baladé à Villarreal. Luis Enrique ne pouvait ainsi qu’afficher un large sourire en fin de soirée devant les caméras de Canal+ . « On a été impressionnants tout le temps, on a récupéré beaucoup ... Lire la suite

  • L'Inter surclasse Feyenoord, LASK enterre Bratislava
    L'Inter surclasse Feyenoord, LASK enterre Bratislava
    information fournie par So Foot 03.11.2026 23:35 

    Feyenoord 0-3 Inter Milan Buts : Bisseck (8 e ), Esposito (34 e ) et Zielinski (54 e ) En déplacement sur la pelouse du Feyenoord, l’Inter Milan, balayé dans le derby della Madonnina ce week-end, a retrouvé le sourire (0-3). Rapidement conquérants, les hommes de ... Lire la suite

  • Barcelone ne fait qu'une bouchée d'Aston Villa
    Barcelone ne fait qu'une bouchée d'Aston Villa
    information fournie par So Foot 03.11.2026 23:18 

    Barcelone 3-0 Aston Villa Buts : Yamal (7 e ), Raphinha (52 e , 64 e ) Une formalité.… TM pour SOFOOT.com

  • Le Bayern croque l'Atlético
    Le Bayern croque l'Atlético
    information fournie par So Foot 03.11.2026 23:06 

    Atlético 0-2 Bayern Buts : Karl (54 e ) // (Laimer, 74 e ) Pour la première sortie européenne d’Harry Kane depuis son Ballon d’Or, le Bayern Munich, qui restait sur deux nuls consécutifs dans la compétition, a facilement dominé l’Atlético ce mardi soir (0-2).… ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank