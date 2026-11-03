Patrick Battiston très ému après le décès de Jesus de Miguel

De très mauvais souvenirs. Plus de quarante ans après le terrible choc entre Harald Schumacher et Patrick Battiston en demi-finale de Coupe du monde à Séville , le monde du football est en deuil après une situation quelque peu similaire. Violemment percuté par le gardien adverse, Jesus de Miguel est tragiquement décédé ce mardi . « Je suis allé marcher et cela m’a fortement interpellé. En me promenant, je n’avais que ça en tête , a confié l’ancien international tricolore à L’Equipe . Quand je suis rentré à la maison, j’ai voulu regarder ce qui s’était passé et en fait, je n’ai pas trop vu les images. Du peu que j’en ai vues, elles sont horribles. C’est quelque chose de dur et de violent. Cela m’a vraiment remué, choqué et ému. Surtout de voir ses équipiers et ses adversaires se prendre la tête entre les mains. Ce qui s’est passé est terrible. »

Une situation qui rappelle le choc avec Schumacher

En 1982, Battiston avait été évacué sur civière mais les conséquences de l’action n’avaient pas été aussi graves . « Après coup, je me suis dit : il me semble que le docteur Maurice Vrillac (médecin des Bleus lors du Mondial espagnol de 1982) croyait que j’étais mort , souffle encore l’intéressé. Cela n’a heureusement pas été le cas pour moi, même s’il s’avère que j’ai eu des choses qui ne se sont pas vues dans l’immédiat – car les scanners et IRM n’existaient pas encore il y a quarante-cinq ans -, et que j’en ai gardé des séquelles. » …

TB pour SOFOOT.com