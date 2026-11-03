L'Inter surclasse Feyenoord, LASK enterre Bratislava

Feyenoord 0-3 Inter Milan

Buts : Bisseck (8 e ), Esposito (34 e ) et Zielinski (54 e )

En déplacement sur la pelouse du Feyenoord, l’Inter Milan, balayé dans le derby della Madonnina ce week-end, a retrouvé le sourire (0-3). Rapidement conquérants, les hommes de Cristian Chivu ne mettent que huit minutes avant de faire trembler les filets grâce à une belle frappe enroulée de Yann Bisseck, qui ne laisse aucune chance à Tjark Ernst (0-1). Les Nerazzurri ne laissent que des miettes à leurs adversaires et vont vite se mettre à l’abri. Après un nouveau centre de l’infatigable Djed Spence, Francesco Pio Esposito saute plus haut que tout le monde et place parfaitement sa tête pour marquer le but du break (0-2).…

TM pour SOFOOT.com