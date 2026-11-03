Le Bayern croque l'Atlético
Atlético 0-2 Bayern
Buts : Karl (54 e ) // (Laimer, 74 e )
Pour la première sortie européenne d’Harry Kane depuis son Ballon d’Or, le Bayern Munich, qui restait sur deux nuls consécutifs dans la compétition, a facilement dominé l’Atlético ce mardi soir (0-2).…
Par Thomas Morlec pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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