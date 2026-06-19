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Thierry Henry nuance sur Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 15:11

Thierry Henry nuance sur Cristiano Ronaldo

Thierry Henry nuance sur Cristiano Ronaldo

Le retournement de veste n’a pas mis longtemps à arriver. Après avoir déclaré, à propos de Cristiano Ronaldo, que « c’est l’équipe qui doit marquer, pas toi » , Thierry Henry a finalement adouci son discours sur le capitaine portugais.

Le champion du monde 1998, qui pointait d’abord l’attitude trop individualiste de CR7 contre la RD Congo , a ensuite expliqué que Ronaldo ne pouvait pas être considéré comme un problème pour le Portugal. « Cristiano Ronaldo ne sera jamais un problème pour une équipe. Il est une solution », a-t-il déclaré. Un changement de ton en l’espace de quelques heures, comme quoi même les consultants ont droit à leur pause fraîcheur.…

MJ pour SOFOOT.com

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