 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thierry Henry impressionné par le PSG
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 23:19

Thierry Henry impressionné par le PSG

Thierry Henry impressionné par le PSG

La colère est passée. Chroniqueur pour CBS Sport, Thierry Henry a encensé sur le plateau les performances sur Paris Saint-Germain . L’ancien capitaine de l’équipe de France a notamment indiqué avoir échangé avec Luis Enrique au terme de la rencontre.

“What he does is outstanding and great for French football.” 🇫🇷 Thierry Henry pays tribute to Luis Enrique after guiding PSG to back-to-back UCL titles 👏 pic.twitter.com/VIW0QBJkjz…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG fonce sur la révélation de la saison en Premier League
    Le PSG fonce sur la révélation de la saison en Premier League
    information fournie par So Foot 31.05.2026 23:36 

    La jeune garde. Alors que le double champion d’Europe s’intéresse déjà à Yan Diomandé, l e PSG serait aussi tenté par la piste Eli Kroupi Junior selon L’Equipe . La piste Alvarez se refroidit Le PSG souhaite se renforcer offensivement. Le club de la capitale aurait ... Lire la suite

  • Les joueurs du Paris Saint-Germain dont leur capitaine Marquinhos, qui soulève la coupe en centre, accueilli en héros au Champ-de-Mars, le 31 mai 2026, au lendemain de leur triomphe en Ligue des champions ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Retour triomphal et sous haute surveillance pour les héros deux étoiles du PSG
    information fournie par AFP 31.05.2026 23:15 

    De Roissy au Parc, les joueurs du PSG sacrés champions d'Europe pour la deuxième fois d'affilée ont été accueillis dimanche en héros à leur retour à Paris, lors de célébrations sous haute surveillance après une nuit de liesse émaillée d'incidents et endeuillée ... Lire la suite

  • L'Allemagne gifle la Finlande
    L'Allemagne gifle la Finlande
    information fournie par So Foot 31.05.2026 23:00 

    Allemagne 4-0 Finlande Buts : Undav (34 e , 57 e ), Wirtz (49 e ), Musiala (63 e ) pour la Mannschaft Le plein de confiance. L’Allemagne poursuit sa série d’invincibilité avec une huitième victoire consécutive, de quoi se rassurer pleinement avant le Mondial avec ... Lire la suite

  • L'émotion de Nasser al-Khelaïfi
    L'émotion de Nasser al-Khelaïfi
    information fournie par So Foot 31.05.2026 22:35 

    Il s’est mérité. Il a mis du temps à pouvoir prendre la parole pendant que ses joueurs faisaient des pogos sur l’estrade, mais Nasser al-Khelaïfi s’est montré particulièrement heureux au moment de s’adresser aux 48 000 supporters présents au Parc des Princes. Le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank