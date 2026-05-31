Thierry Henry impressionné par le PSG

La colère est passée. Chroniqueur pour CBS Sport, Thierry Henry a encensé sur le plateau les performances sur Paris Saint-Germain . L’ancien capitaine de l’équipe de France a notamment indiqué avoir échangé avec Luis Enrique au terme de la rencontre.

“What he does is outstanding and great for French football.” 🇫🇷 Thierry Henry pays tribute to Luis Enrique after guiding PSG to back-to-back UCL titles 👏 pic.twitter.com/VIW0QBJkjz…

LB pour SOFOOT.com