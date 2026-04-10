La CONMEBOL vote Gianni Infantino pour 2027
Le chouchou Gianni. Le conseil de la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football, s’est réuni ce jeudi à Asunción afin de décider qui serait leur favori pour les élections présidentielles de la FIFA qui se dérouleront en 2027. À l’unanimité, c’est l’actuel président Gianni Infantino qui obtient le soutien du continent pour sa réélection , rapporte Olé .
Une permission de la justice pour Tapia
« Au cours de sa session d’aujourd’hui, à laquelle a participé le président de l’Association argentine de football, Claudio Tapia, le Conseil de la Confédération sud-américaine de football a souligné le leadership de Gianni Infantino et les progrès réalisés pendant son mandat à la tête de la FIFA, valorisant son impact sur le développement du football » , communique la CONMEBOL.…
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