McCourt scelle l'avenir de Benatia

Secret de polichinelle. Lors de la conférence de presse de présentation de Stéphane Richard, le nouveau président de l’Olympique de Marseille ce vendredi, Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen depuis 10 ans, a été questionné sur l’avenir du directeur du football, Medhi Benatia . L’avenir de l’ancien défenseur est fixé.

« C’est l’accord que nous avons eu »

Comme convenu, l’ex-international marocain quittera son poste à la fin de la saison . « Medhi était prêt à partir plus tôt, je l’ai appelé, on a discuté ensemble, je lui ai demandé de rester jusqu’à la fin de la saison, ce qu’il a accepté mais il m’a dit : « B oss, je pars en fin de saison », a rejoué McCourt. C’est l’accord que nous avons eu. Je peux confirmer, sur la base de nos discussions, ce qu’il a partagé sur la place publique. » …

TM pour SOFOOT.com