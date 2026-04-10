Stéphane Richard : « Ma priorité est d'amener une période de stabilité »

Le grand oral. Tout juste nommé président de l’Olympique de Marseille ce vendredi par Frank McCourt, Stéphane Richard, qui cochait toutes les cases selon le propriétaire, s’est exprimé pour la première fois lors d’une conférence de presse et a donné ses premières orientations.

« Le foot, ce n’est pas qu’une question d’argent »

« Une grande émotion pour moi parce que mes deux passions convergent : Marseille où j’ai grandi et le foot […] Je sais ce que représente l’OM, a lâché celui qui a visiblement eu son bac dans la cité phocéenne. Toute la ville pense et respire pour l’OM. Je suis footeux, j’ai suivi toutes les épopées du club. Réunir mes deux amours, Marseille et le foot, c’est une sorte de dream job […] Je ne suis pas un étranger qui débarque à Marseille » …

TM pour SOFOOT.com