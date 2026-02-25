Thierry Henry dégomme l'Inter et le foot italien

Clinique, comme autrefois. Après la défaite et l’élimination de l’Inter Milan face aux pêcheurs de Bodø/Glimt en barrages de Ligue des champions, Thierry Henry s’est permis de fustiger les finalistes de l’édition 2025 ainsi que le football italien au micro de CBS Sports Golazo. Pour l’ex-international français, l’Inter, malgré sa première place et ses dix points d’avance en Serie A, est loin d’être la meilleure équipe italienne cette saison . La take du moment.

« Le meilleure équipe en Italie, celle qui joue le meilleur football, c’est Côme, commente-t-il, omettant de préciser qu’il était aussi actionnaire du club en question. Les équipes italiennes sont là où elles méritent d’être en ce moment. […] Quand on voit le résultat de la double confrontation entre Bodø/Glimt et l’Inter Milan, on peut être surpris. Mais quand on regarde les matchs, ce n’est pas étonnant. Les uns ont joué ensemble avec la bonne attitude tandis que les autres ont joué d’une façon léthargique sans l’intensité nécessaire pour revenir. » …

SW pour SOFOOT.com