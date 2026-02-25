John Terry « frustré » de ne pas avoir remplacé Enzo Maresca à Chelsea

Sa seconde carrière n’a toujours pas décollé. Grand fan de golf, John Terry était l’invité de la chaîne YouTube Golf Life en début de semaine. Dans la vidéo, il fait part d’une « frustration » qui concerne cependant un autre gazon vert : celui du foot, son premier amour.

Pas le bienvenu malgré ses diplômes

Et pour cause, l’ancien défenseur de Chelsea, où il officie aujourd’hui comme « mentor » à mi-temps au sein du centre de formation , regrette de ne pas avoir été inclus dans le staff intérimaire qui a fait la transition entre Enzo Maresca, après son éviction le 1 er janvier dernier, et Liam Rosenior, qui lui a succédé deux matchs et cinq jours plus tard.…

JD pour SOFOOT.com