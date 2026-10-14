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Thierry Henry convaincu par les premiers pas de Zidane en équipe de France
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 10:47

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Thierry Henry convaincu par les premiers pas de Zidane en équipe de France

Thierry Henry convaincu par les premiers pas de Zidane en équipe de France

L’effet Zidane fonctionne toujours. Thierry Henry est comme tout le monde en France dernièrement , il est fan de Zinédine Zidane et a apprécié les premiers pas de Zizou sur le banc des Bleus. « Dans l’ensemble, je dirais que Zizou a vraiment bien démarré , je dois le reconnaître, a-t-il commenté sur CBS Sport , C’est toujours mieux de commencer comme ça car sinon, les gens vont commencer à se poser des questions. Mais je suis heureux pour lui, très heureux pour l’équipe » .

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