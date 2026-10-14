Thierry Henry convaincu par les premiers pas de Zidane en équipe de France

L’effet Zidane fonctionne toujours. Thierry Henry est comme tout le monde en France dernièrement , il est fan de Zinédine Zidane et a apprécié les premiers pas de Zizou sur le banc des Bleus. « Dans l’ensemble, je dirais que Zizou a vraiment bien démarré , je dois le reconnaître, a-t-il commenté sur CBS Sport , C’est toujours mieux de commencer comme ça car sinon, les gens vont commencer à se poser des questions. Mais je suis heureux pour lui, très heureux pour l’équipe » .

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LP pour SOFOOT.com