La balle perdue reçue par Micah Richards en plein direct

Même au travail, on n’est pas à l’abri des moqueries. Si vous avez déjà regardé l’émission de débrief de la Ligue des champions sur CBS Sports , vous devez être familiers avec les introductions de Kate Scott, la présentatrice. Des louanges pour Thierry Henry et Jamie Carragher, et bien souvent des taquineries pour Micah Richards , le troisième de la bande. C’est vrai que, contrairement aux deux premiers, il n’a pas de Ligue des champions dans son armoire. Mais il a tout de même gagné une FA Cup et une Premier League, pour Manchester City en 2011 et 2012… Vous commencez peut-être à comprendre où Kate Scott va en venir.

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LP pour SOFOOT.com