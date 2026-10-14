Oblak veut jouer le titre en Liga
C’est beau de rêver. Suite à la victoire de l’Atlético de Madrid contre Manchester United (2-0), Jan Oblak s’est senti pousser des ailes . « C’est difficile d’être compétitif en Espagne face au Real Madrid et au FC Barcelone, mais nous grandissons année après année, petit à petit, nous nous battons pour les titres, explique l’international slovène. […] Le coach demande à ce qu’on soit toujours à 100%, c’est pour ça que parfois on a des joueurs de grande qualité qui ne jouent pas tant. »
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