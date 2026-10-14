Manchester United est le club européen qui perd le plus d’argent

Les Reds Devils ont les comptes dans le rouge. L’Observatoire du football CIES a dévoilé ce mercredi la liste des clubs qui sont parvenus à enregistrer la meilleure marge financière lors des 5 dernières saisons. Si le Real Madrid et le PSG complètent le podium des écuries mondiales ayant réalisé les plus belles plus-values derrière l’Eintracht Francfort qui peut remercier ses attaquants français, Manchester United enregistre une cinglant -405 millions d’euros . Les dirigeants mancuniens vont devoir faire l’acquisition de quelques manuels d’économie en plus.

Seuls les Saoudiens font pire

Manchester United fait partie des pires élèves de la rentabilité du ballon rond et si Al-Hilal fait pire avec une dépréciation de moins 502 millions d’euros, la situation financière des pensionnaires d’Old Trafford doit susciter des interrogations au sein d’une direction critiquée par ses propres joueurs.…

MB pour SOFOOT.com