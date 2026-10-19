Joan Laporta descend une nouvelle fois le Real Madrid

Le Clásico a déjà démarré. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce lundi, le président du FC Barcelone, Joan Laporta , a été interrogé sur l’histoire d’amour pour le moins tumultueuse qu’entretiennent son club et le Real Madrid. « Les relations n’existent plus désormais. Je dirais même que c’est un affrontement maintenant. Ils cherchent à dévier l’attention. »

Au cœur des tensions, l’affaire l’affaire Negreira relancée cette saison. De nouveau mentionnée ce dimanche dans la banderole déployée par les supporters merengues lors de la réception du Séville FC, a évidemment marqué de son empreinte des liens qui étaient dès lors déjà fragiles. Pour Laporta, c’est une stratégie de mauvais perdants : « Ils veulent dévier l’attention sur ça mais il n’y a rien. Le Real Madrid a perdu de sa crédibilité, au niveau institutionnel et sportif. Ils n’ont plus aucune présence dans les institutions. Je crois qu’ils se sont trompés de chemin et ils en paient le prix. Ils ont sorti le chéquier pour payer beaucoup de joueurs très chers qui ne donnent pas les résultats espérés. » …

AP pour SOFOOT.com