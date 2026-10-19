Du PSG au Real Madrid, la défense du Barça à l'épreuve du jeu

Des buts à gogo, les prouesses de Lamine Yamal et le retour de Raphinha… Le FC Barcelone de Hansi Flick régale depuis le début de saison, mais reste fragile défensivement. Cette semaine lors de laquelle les Catalans croiseront le PSG et le Real Madrid peut être révélatrice. On a hâte de voir.

Il faut être de mauvaise foi, ne pas aimer le foot ou être supporter du Real Madrid pour ne pas admettre qu’un match du FC Barcelone est un régal pour les yeux depuis le début de saison. C’est une bonne raison d’être devant sa télé, mardi soir, pour le choc contre le PSG de Luis Enrique, du genre à ne pas manquer les rendez-vous de gala depuis deux ans. Un nouveau feu d’artifice en prévision ? L’arbre catalan est beau, spectaculaire, imposant, mais il pourrait aussi cacher une forêt défensive défaillante. Ce ne serait pas nouveau, le Barça en a fait les frais lors des deux dernières éditions de Ligue des champions. C’est donc un test, une épreuve grandeur nature et le moyen pour l’équipe de Hansi Flick, dont la philosophie reste de marquer un but de plus que l’adversaire (et tant mieux si cela doit faire 5-4), de montrer qu’elle a retenu des leçons et qu’elle peut résister défensivement au plus haut niveau. En a-t-elle seulement les moyens ? Cette semaine, où cette équipe doit croiser le PSG en Ligue des champions et le Real Madrid en Liga, pourrait apporter des réponses.

En 11 rencontres jouées cette saison toutes compétitions confondues, le Barça n’a réussi à garder sa cage inviolée qu’à seulement 4 reprises (Athletic Club, Elche, Valence, Getafe, des équipes toutes classées en deuxième partie de tableau en Liga). Avec neuf buts encaissés en autant de matchs de championnat, les Blaugranas font moins bien que l’Atlético de Madrid, le Celta de Vigo et l’Athletic Club. Face au Real Betis ce week-end, dans une nouvelle partie spectaculaire (2-5), Giovanni Lo Celso, Pablo Fornals et Ez Abde, des profils créatifs et techniques, ont fait mal au leader de Liga sur les transitions défensives. Si tout le monde a logiquement retenu l’énième show de Lamine Yamal, les failles de l’escouade de Flick ont encore été dévoilées au grand jour avec un premier but encaissé sur corner dans un moment de passivité dans la surface (Xavi Espart trop léger au duel) et un second présentant comme un cas d’école tout ce qui ne va pas défensivement au Barça depuis trois ans : une ligne trop haute, un ailier adverse rapide et une défense qui accourt vers

Par Mohamed Benkhalfa pour SOFOOT.com