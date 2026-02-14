Intraitable face au Paris FC, Lens chipe la première place au PSG

Paris FC 0-5 RC Lens

Buts : Saïd (24 e , 38 e ), Thauvin (58 e ), Fofana (90 e , 90 e +5) pour les Sang et or

Rouleau compresseur. Alors que le Paris Saint-Germain a lourdement chuté sur la pelouse de Rennes (3-1) vendredi soir, Lens avait l’occasion de récupérer la première place du classement de Ligue 1. Une occasion en or que les Nordistes n’ont pas laissé échappé, portés par un Wesley Saïd qui avait sorti ses habits de lumière. Les protégés de Pierre Sage se sont finalement imposés 3 à 0 sur la pelouse du Paris FC.…

LB pour SOFOOT.com