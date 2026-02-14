Les esprits se sont échauffés à la mi-temps entre le staff turinois et l'arbitre de la rencontre
Le rouge de la discorde. Visiblement le board turinois composé de Luciano Spalletti l’entraîneur des Bianconeri, Damien Comolli Directeur général du club et Giorgio Chiellini n’ont que très peu apprécié l’expulsion de Pierre Kalulu juste avant la mi-temps pour une faute imaginaire sur Alessandro Bastoni. Les trois hommes n’ont pas hésité à partager leur courroux avec l’arbitre du jour , Federico La Penna.
Caos a fine primo tempo all'ingresso del tunnel: Spalletti, Comolli e Chiellini furiosi contro La Penna!🔥#Corrieredellosport #Inter #Juventus pic.twitter.com/xJ79mzlt9w…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer