 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les esprits se sont échauffés à la mi-temps entre le staff turinois et l'arbitre de la rencontre
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 23:43

Les esprits se sont échauffés à la mi-temps entre le staff turinois et l'arbitre de la rencontre

Les esprits se sont échauffés à la mi-temps entre le staff turinois et l'arbitre de la rencontre

Le rouge de la discorde. Visiblement le board turinois composé de Luciano Spalletti l’entraîneur des Bianconeri, Damien Comolli Directeur général du club et Giorgio Chiellini n’ont que très peu apprécié l’expulsion de Pierre Kalulu juste avant la mi-temps pour une faute imaginaire sur Alessandro Bastoni. Les trois hommes n’ont pas hésité à partager leur courroux avec l’arbitre du jour , Federico La Penna.

Caos a fine primo tempo all'ingresso del tunnel: Spalletti, Comolli e Chiellini furiosi contro La Penna!🔥#Corrieredellosport #Inter #Juventus pic.twitter.com/xJ79mzlt9w…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sans Mbappé, le Real Madrid détruit la Real Sociedad
    Sans Mbappé, le Real Madrid détruit la Real Sociedad
    information fournie par So Foot 14.02.2026 23:21 

    Real Madrid 4-1 Real Sociedad Buts : G.García (5 e ), Vinícius Júnior (25 e SP, 48 e SP), Valverde (31 e ) pour les Merengues // Oyarzabal (21 e SP) pour les Txuri-Urdin Pas de sentiments. Malgré un Kylian Mbappé sur le banc, le Real Madrid s’est facilement imposé ... Lire la suite

  • Intraitable face au Paris FC, Lens chipe la première place au PSG
    Intraitable face au Paris FC, Lens chipe la première place au PSG
    information fournie par So Foot 14.02.2026 23:03 

    Paris FC 0-5 RC Lens Buts : Saïd (24 e , 38 e ), Thauvin (58 e ), Fofana (90 e , 90 e +5) pour les Sang et or Rouleau compresseur. Alors que le Paris Saint-Germain a lourdement chuté sur la pelouse de Rennes (3-1) vendredi soir, Lens avait l’occasion de récupérer ... Lire la suite

  • Liverpool impose sa loi contre Brighton
    Liverpool impose sa loi contre Brighton
    information fournie par So Foot 14.02.2026 22:54 

    Liverpool 3-0 Brighton Buts : Jones (42 e ), Szoboszlai (56 e ) et Salah (68 e SP) Encore des espoirs de titre. Distancés en championnat, les Reds de Liverpool restent en lice en FA Cup . Opposés à Brighton en seizièmes de finale, ils ont en effet imposé leur supériorité ... Lire la suite

  • L'Inter Milan vient à bout de la Juventus à l'issue d'un match fou
    L'Inter Milan vient à bout de la Juventus à l'issue d'un match fou
    information fournie par So Foot 14.02.2026 22:47 

    Inter Milan 3-2 Juventus Buts : Cambiaso (17 e CSC), Esposito (76 e ) et Zielinski (90 e ) pour les Nerazzuri // Cambiaso (26 e ) et Locatelli (83 e ) pour les Bianconeri Expulsion : Kalulu (42 e ) pour les Bianconeri … TB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank