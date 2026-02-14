Liverpool impose sa loi contre Brighton

Liverpool 3-0 Brighton

Buts : Jones (42 e ), Szoboszlai (56 e ) et Salah (68 e SP)

Encore des espoirs de titre. Distancés en championnat, les Reds de Liverpool restent en lice en FA Cup . Opposés à Brighton en seizièmes de finale, ils ont en effet imposé leur supériorité pour rallier le tour suivant sans vraiment trembler (3-0). Les nordistes auront tout de même pris leur temps pour ouvrir le score, la faute notamment au hors-jeu de Cody Gakpo au moment de catapulter au fond le coup-franc de Dominik Szoboszlai. Un simple répit pour les mouettes, fauchées en plein vol par Curtis Jones, à la tombée d’un centre de Milos Kerkez (1-0, 42 e ) .…

TB pour SOFOOT.com