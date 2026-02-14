Sans Mbappé, le Real Madrid détruit la Real Sociedad
Real Madrid 4-1 Real Sociedad
Buts : G.García (5 e ), Vinícius Júnior (25 e SP, 48 e SP), Valverde (31 e ) pour les Merengues // Oyarzabal (21 e SP) pour les Txuri-Urdin
Pas de sentiments. Malgré un Kylian Mbappé sur le banc, le Real Madrid s’est facilement imposé 4 à 1 face à la Real Sociedad. Le capitaine des Bleus resté sur le banc a pu apprécier les réalisations de Gonzalo García, Vinícius Júnior et Federico Valverde. Le Real récupère ainsi provisoirement la première place en Liga, en attendant le résultat de la rencontre entre le FC Barcelone et Gérone.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer