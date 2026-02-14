Sans Mbappé, le Real Madrid détruit la Real Sociedad

Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Buts : G.García (5 e ), Vinícius Júnior (25 e SP, 48 e SP), Valverde (31 e ) pour les Merengues // Oyarzabal (21 e SP) pour les Txuri-Urdin

Pas de sentiments. Malgré un Kylian Mbappé sur le banc, le Real Madrid s’est facilement imposé 4 à 1 face à la Real Sociedad. Le capitaine des Bleus resté sur le banc a pu apprécier les réalisations de Gonzalo García, Vinícius Júnior et Federico Valverde. Le Real récupère ainsi provisoirement la première place en Liga, en attendant le résultat de la rencontre entre le FC Barcelone et Gérone.…

LB pour SOFOOT.com