Thierno Barry prend la parole après son cambriolage

Pour une fois qu’un footballeur ouvrait ses portes au grand public… Buteur et passeur jeudi soir contre Newcastle, Thierno Barry a vu sa maison cambriolée pendant la rencontre. Quelques heures après cet accident, l’attaquant français d’Everton a réagi. « Au vu de ce qui s’est passé, tout à quoi je pense est que ma famille était à mes côtés au stade et non à la maison. Les choses auraient pu être bien pires » , écrit-il dans sa story Instagram .

« Peut-être que j’ai trop ouvert ma vie et celle de famille »

Il poursuit : « Je pense vraiment que rien n’arrive par hasard. Peut-être que j’ai trop ouvert ma vie et celle de famille, ce qui a pu les mettre en danger. Je voulais juste montrer mon quotidien et inspirer les autres en parlant de mon parcours et de mes succès.» Une référence évidente à la vidéo de l’influenceur Just Rihad, publiée début octobre, dans laquelle Barry dévoilait sa vie et son quotidien, notamment sa maison en mode James Bond. Les cambrioleurs auraient pu en être inspirés avant de passer à l’acte. …

MBC pour SOFOOT.com