Guingamp brusque Saint-Étienne

Guingamp 3-0 Saint-Étienne

Buts : Kielt (37 e ), Averlant (50 e ), Samoura (86 e ) pour l’EAG // X (Xe) pour les Verts

Chute à l’avant du peloton. Invaincu depuis le 12 septembre, Saint-Étienne s’est incliné pour la deuxième fois de la saison en Ligue 2 face à Guingamp (3-0). Le leader de l’antichambre de l’élite du football hexagonal voit donc ses poursuivants se rapprocher dangereusement, à l’instar de Montpellier qui ne compte plus qu’un point de retard sur les Verts après sa victoire face à Annecy plus tôt ce samedi (0-3).…

LB pour SOFOOT.com