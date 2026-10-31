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Guingamp brusque Saint-Étienne
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 21:55

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Guingamp brusque Saint-Étienne

Guingamp brusque Saint-Étienne

Guingamp 3-0 Saint-Étienne

Buts : Kielt (37 e ), Averlant (50 e ), Samoura (86 e ) pour l’EAG // X (Xe) pour les Verts

Chute à l’avant du peloton. Invaincu depuis le 12 septembre, Saint-Étienne s’est incliné pour la deuxième fois de la saison en Ligue 2 face à Guingamp (3-0). Le leader de l’antichambre de l’élite du football hexagonal voit donc ses poursuivants se rapprocher dangereusement, à l’instar de Montpellier qui ne compte plus qu’un point de retard sur les Verts après sa victoire face à Annecy plus tôt ce samedi (0-3).…

LB pour SOFOOT.com

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