Le Bayern et le Borussia Dortmund repartent dos-à-dos au terme d'un match spectaculaire
Bayern Munich 2-2 Borussia Dortmund
Buts : Laimer (38 e ), Upamecano (66 e ) pour le Rekordmeister // Guirassy (60 e ), Silva (89 e ) pour le BvB
La Bundesliga est loin d’être pliée. Alors que les meilleurs ennemis d’outre-Rhin, le Bayern et le Borussia Dortmund se défiaient pour le premier Klassiker de la saison, les deux formations sont reparties dos-à-dos au terme d’un match fou.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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