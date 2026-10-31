Le Bayern et le Borussia Dortmund repartent dos-à-dos au terme d'un match spectaculaire

Le Bayern et le Borussia Dortmund repartent dos-à-dos au terme d'un match spectaculaire

Bayern Munich 2-2 Borussia Dortmund

Buts : Laimer (38 e ), Upamecano (66 e ) pour le Rekordmeister // Guirassy (60 e ), Silva (89 e ) pour le BvB

La Bundesliga est loin d’être pliée. Alors que les meilleurs ennemis d’outre-Rhin, le Bayern et le Borussia Dortmund se défiaient pour le premier Klassiker de la saison, les deux formations sont reparties dos-à-dos au terme d’un match fou.…

LB pour SOFOOT.com