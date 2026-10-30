Hansi Flick pas enchanté par la sélection de Raphinha

Génération désenchantée. Si Carlo Ancelotti a sélectionné Raphinha pour les matchs amicaux du Brésil face au Japon et Singapour les 14 et 17 novembre prochain, Hansi Flick n’avait pas le sourire jusqu’aux oreilles au moment d’évoquer le sujet. Le voyage représente près de 22 000 kilomètres aller-retour.

« C’est un joueur très important et, après la trêve internationale, il est revenu blessé, explique le coach aux tempes grisonnantes. Ce n’est pas l’idéal. Mais c’est comme ça et on ne peut rien y faire. Rapha a le club dans le cœur, mais si la sélection l’appelle… il veut y aller. Tout le monde veut aider la sélection brésilienne. Si on pouvait gérer son temps de jeu, j’en serais ravi. Ce n’est pas l’idéal de faire l’aller-retour à Singapour. Mais ça ne dépend pas de moi. » …

SW pour SOFOOT.com