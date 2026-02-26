Thibaut Courtois prédit le futur adversaire du Real Madrid en Ligue des champions

Voyant, voilà ce que sera Courtois quand il arrêtera le football. Après la victoire de son Real Madrid face à Benfica en match retour des barrages de Ligue des champions, le gardien Thibaut Courtois s’est prononcé sur la suite de la compétition.

Le tirage a lieu vendredi mais le Belge a sa petite idée concernant le prochain adversaire des Merengues . « Nous savons tous que ce sera Manchester City ce vendredi au tirage », plaisante-t-il. Bon, il a une chance sur deux puisque que le Real Madrid affrontera soit Manchester City, soit le Sporting Portugal. …

EA pour SOFOOT.com