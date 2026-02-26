Le visage balafré de Nikola Krstović après le coup de crampons de Ramy Bensebaini
Certains mettent la tête où d’autres ne mettraient pas les pieds. Le joueur de l’Atalanta Nikola Krstović s’est pris des crampons en pleine face lors du match retour de barrage de Ligue des champions entre l’Atalanta et Dortmund (4-1, 4-3 au cumulé).
Dans le temps additionnel, le défenseur de Dortmund Ramy Bensebaïni a involontairement shooté dans la tête de l’attaquant monténégrin . Sans trop de doute, c’est penalty. Lazar Samardžić le convertit et permet à Bergame de passer au prochain tour.…
EA pour SOFOOT.com
