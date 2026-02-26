 Aller au contenu principal
João Neves et Kvicha Kvaratskhelia ne boudent pas leur plaisir
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 10:57

On a tous un Rocher à gravir. Sans convaincre, le PSG s’est qualifié en huitièmes de finale de Ligue des champions face à l’AS Monaco. Si Luis Enrique s’est avoué adepte du masochisme , ses joueurs ont plus ou moins évoqué cette impression d’un PSG en souffrance en zone mixte à l’image de João Neves.

Le milieu du PSG au visage poupon semble avoir vu des chimères en décrétant que son équipe avait plutôt bien joué. Ok, c’était l’un des seuls Parisiens plutôt en forme sur le terrain, mais quand même……

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
