La série noire se poursuit pour Luciano Spalletti

Le véritable chat noir. Alors que la Juventus pensait renverser Galatasaray en étant en infériorité numérique pendant plus de la moitié de la rencontre, les Turinois sont finalement passés à la trappe après avoir encaissé deux buts en prolongation. Une nouvelle élimination pour Luciano Spalletti, la sixième en sept matchs à élimination direct en C1 .

LB pour SOFOOT.com