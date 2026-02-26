 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La série noire se poursuit pour Luciano Spalletti
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 10:54

La série noire se poursuit pour Luciano Spalletti

La série noire se poursuit pour Luciano Spalletti

Le véritable chat noir. Alors que la Juventus pensait renverser Galatasaray en étant en infériorité numérique pendant plus de la moitié de la rencontre, les Turinois sont finalement passés à la trappe après avoir encaissé deux buts en prolongation. Une nouvelle élimination pour Luciano Spalletti, la sixième en sept matchs à élimination direct en C1 .

Luciano Spalletti a été éliminé lors de 6 de ses 7 dernières confrontations en phase à élimination directe en Ligue des Champions sur le banc. #JUVGAL…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank