Raúl Asencio donne des nouvelles rassurantes après sa sortie sur civière
26/02/2026 à 09:44

Tout est bien qui finit bien. Évacué sur civière en fin de rencontre, après un choc aérien avec Eduardo Camavinga, Raúl Asencio a publié un post Instagram pour rassurer sur son état de santé . «  Merci pour tous vos messages d’encouragement ! C’était juste une frayeur !! Allez pour le prochain tour, HALA MADRID !!!», a-t-il écrit.

LB pour SOFOOT.com

Sport
