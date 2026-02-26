Raúl Asencio donne des nouvelles rassurantes après sa sortie sur civière
Tout est bien qui finit bien. Évacué sur civière en fin de rencontre, après un choc aérien avec Eduardo Camavinga, Raúl Asencio a publié un post Instagram pour rassurer sur son état de santé . « Merci pour tous vos messages d’encouragement ! C’était juste une frayeur !! Allez pour le prochain tour, HALA MADRID !!!», a-t-il écrit.
