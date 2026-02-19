Thibaut Courtois investit au Mans FC après Novak Djokovic et Felipe Massa

Tout ça en 24 heures ? Pas content d’afficher des stats historiques pour un promu en Ligue 2, Le Mans se prépare à entrer dans une nouvelle dimension. Ce jeudi, le club a publié un communiqué annonçant l’ entrée à son capital de Thibaut Courtois et la prise de participation majoritaire du fonds d’investissement brésilien OutField , actionnaire depuis l’été dernier.

Des changements en interne ?

Thierry Gomez reste, pour l’heure, actionnaire et président. D’après L’Équipe , des changements sont attendus. L’un des dossiers prioritaires est de relancer le centre de formation dès la saison prochaine, tout en rachetant le centre d’entraînement de la Pincenardière à la mairie.…

EL pour SOFOOT.com