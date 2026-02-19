 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les défenseurs du Barça brossent Julián Álvarez dans le sens du poil
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 13:57

Les défenseurs du Barça brossent Julián Álvarez dans le sens du poil

Les défenseurs du Barça brossent Julián Álvarez dans le sens du poil

Toujours cajoler les futurs collaborateurs. Comme le contrat de Robert Lewandowski avec le Barça arrive à échéance cet été, Julián Álvarez est pressenti comme possible successeur du joueur polonais de 37 ans.

Dans une interview accordée au quotidien espagnol Mundo Deportivo , le défenseur blaugrana Pau Cubarsí s’est montré enthousiaste au sujet de l’actuel attaquant de l’Atlético de Madrid : « Julián est un joueur spectaculaire. J’ai déjà joué plusieurs fois contre lui et j’ai dû le défendre. C’est un attaquant de niveau mondial, digne du Barça. » Jeudi dernier, le jeune défenseur de 19 ans avait pu constater de près la qualité de l’Argentin lors de la victoire 4-0 de l’Atlético, au cours de laquelle Álvarez a inscrit un but et délivré une passe décisive.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank