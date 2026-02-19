Les défenseurs du Barça brossent Julián Álvarez dans le sens du poil

Toujours cajoler les futurs collaborateurs. Comme le contrat de Robert Lewandowski avec le Barça arrive à échéance cet été, Julián Álvarez est pressenti comme possible successeur du joueur polonais de 37 ans.

Dans une interview accordée au quotidien espagnol Mundo Deportivo , le défenseur blaugrana Pau Cubarsí s’est montré enthousiaste au sujet de l’actuel attaquant de l’Atlético de Madrid : « Julián est un joueur spectaculaire. J’ai déjà joué plusieurs fois contre lui et j’ai dû le défendre. C’est un attaquant de niveau mondial, digne du Barça. » Jeudi dernier, le jeune défenseur de 19 ans avait pu constater de près la qualité de l’Argentin lors de la victoire 4-0 de l’Atlético, au cours de laquelle Álvarez a inscrit un but et délivré une passe décisive.…

JE pour SOFOOT.com