Sans Roberto De Zerbi, l'OM prépare un nouveau ritiro

Après une première saison à Rome, les Marseillais iront à Marbella. La télé-réalité continue et direction l’Andalousie pour l’Olympique de Marseille. En pleine crise, les Phocéens ont prévu de se rendre dans la station balnéaire du sud de l’Espagne pour une mise au vert .

Ce stage s’organiserait entre les rencontres face à Brest et face à Lyon. Passer de Brest à Marbella, ça va leur faire tout drôle. Ce stage rappelle les deux ritiros à Rome initiés par Roberto De Zerbi en la saison dernière. Leonardo Balerdi en garde un bon souvenir.…

EA pour SOFOOT.com