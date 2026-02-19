 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sans Roberto De Zerbi, l'OM prépare un nouveau ritiro
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 14:08

Sans Roberto De Zerbi, l'OM prépare un nouveau ritiro

Sans Roberto De Zerbi, l'OM prépare un nouveau ritiro

Après une première saison à Rome, les Marseillais iront à Marbella. La télé-réalité continue et direction l’Andalousie pour l’Olympique de Marseille. En pleine crise, les Phocéens ont prévu de se rendre dans la station balnéaire du sud de l’Espagne pour une mise au vert .

Ce stage s’organiserait entre les rencontres face à Brest et face à Lyon. Passer de Brest à Marbella, ça va leur faire tout drôle. Ce stage rappelle les deux ritiros à Rome initiés par Roberto De Zerbi en la saison dernière. Leonardo Balerdi en garde un bon souvenir.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank