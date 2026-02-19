 Aller au contenu principal
Affaire Prestianni-Vinícius : le Real a donné tous les éléments pour faire avancer l'enquête
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 13:36

Affaire Prestianni-Vinícius : le Real a donné tous les éléments pour faire avancer l'enquête

Affaire Prestianni-Vinícius : le Real a donné tous les éléments pour faire avancer l'enquête

Soutien en bloc. Suite aux propos tenus par Gianluca Prestianni envers Vinícius lors du barrage opposant Benfica au Real Madrid, le club espagnol a publié un communiqué ce jeudi dans lequel il indique qu’ une enquête a bien été lancée auprès de l’UEFA.

« Le Real Madrid CF informe qu’aujourd’hui, il a fourni à l’UEFA toutes les preuves disponibles concernant les incidents survenus le mardi 17 février lors du match de Ligue des champions que notre équipe a disputé à Lisbonne contre le SL Benfica, explique l’institution de la Casa Blanca . Notre club a activement collaboré à l’enquête ouverte par l’UEFA suite aux épisodes inacceptables de racisme survenus durant ce match  »

SW pour SOFOOT.com

