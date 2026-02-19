Les Français sont les supporters les plus bruyants en Europe (merci l’OM)

Champions d’Europe ! Selon une étude publiée par Enterprise , qui travaille en partenariat avec la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, les supporters français sont les plus bruyants en Europe . L’enquête a été menée auprès de 1 000 supporters français, et de 5 000 fans dans toute l’Europe.

Le rapport développe plusieurs points, comme le temps passé par les fans tricolores à donner de la voix pendant un match, passant près d’un tiers de ce temps à chanter ou à scander. Ce sont eux qui s’adonnent le plus à ces pratiques, dépassant de peu les Allemands (32%), et de loin devant les Anglais, qui ne se feraient entendre moins d’un quart de rencontre.…

SW pour SOFOOT.com