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Thibaut Courtois en a ras-le-bol du football international
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 09:40

Thibaut Courtois en a ras-le-bol du football international

Thibaut Courtois en a ras-le-bol du football international

Courtois et lucide. Présent en conférence de presse avant de défier l’Égypte ce lundi (21 heures) en ouverture de sa Coupe du monde, Thibaut Courtois est revenu sur son avenir au sein de la sélection belge. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le gardien de but en a un peu marre : « J’ai remarqué que pendant ces trêves internationales, on pouvait récupérer et travailler tranquillement à la salle de sport. En plus, ces dix-huit derniers mois, j’ai connu davantage de petits pépins physiques et de blessures, donc on pense naturellement davantage à l’avenir. J’envisage de passer le relais. Il y a beaucoup de talent qui arrive avec Senne Lammens et Mike Penders. »

Les « dix-huit derniers mois » dont parle Courtois, correspondent à sa période d’absence en équipe nationale, à la suite d’une brouille avec l’ancien sélectionneur, Domenico Tedesco. Visiblement usé, le portier de 34 ans s’apprête donc à disputer son dernier tournoi (après les Mondiaux 2014, 2018, 2022 et les Euros 2016, 2020 et 2024) : « Ma famille est ici parce que cela pourrait être mon dernier tournoi » a-t-il sobrement conclu.…

AB pour SOFOOT.com

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