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Quand la FIFA gonfle les chiffres de sa billetterie
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 10:44

Quand la FIFA gonfle les chiffres de sa billetterie

Quand la FIFA gonfle les chiffres de sa billetterie

Quoi ?! La FIFA nous ment ? Dans la nuit de jeudi à vendredi, se déroulait le deuxième match de la Coupe du monde opposant la Corée du Sud à la Tchéquie. Un match plutôt plaisant, mais visiblement peu suivi à Guadalajara. En effet, les tribunes semblaient sonner creux à l’Estadio Jalisco alors que le speaker annonçait la présence de 44 985 spectateurs (pour un stade d’une capacité de 45 664 places). Le quotidien néerlandais, De Telegraaf , précise ainsi que le nombre de sièges vides dépassait largement les 700 annoncés par la FIFA , dont une partie situés en zone VIP.

🚨TRENDING: Lots of empty seats in the stadium for South Korea vs Czechia. pic.twitter.com/8zESJeBGfB…

AB pour SOFOOT.com

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