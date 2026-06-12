Quand la FIFA gonfle les chiffres de sa billetterie

Quoi ?! La FIFA nous ment ? Dans la nuit de jeudi à vendredi, se déroulait le deuxième match de la Coupe du monde opposant la Corée du Sud à la Tchéquie. Un match plutôt plaisant, mais visiblement peu suivi à Guadalajara. En effet, les tribunes semblaient sonner creux à l’Estadio Jalisco alors que le speaker annonçait la présence de 44 985 spectateurs (pour un stade d’une capacité de 45 664 places). Le quotidien néerlandais, De Telegraaf , précise ainsi que le nombre de sièges vides dépassait largement les 700 annoncés par la FIFA , dont une partie situés en zone VIP.

🚨TRENDING: Lots of empty seats in the stadium for South Korea vs Czechia. pic.twitter.com/8zESJeBGfB…

AB pour SOFOOT.com