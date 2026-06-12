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Pronostic États-Unis Paraguay : analyse, cotes et prono Coupe du Monde
information fournie par So Foot•12/06/2026 à 11:03
Pronostic États-Unis Paraguay : analyse, cotes et prono Coupe du Monde
États-Unis – Paraguay : découvrez notre analyse, les cotes et notre pronostic victoire États-Unis pour ce match d’ouverture de la Coupe du Monde à Los Angeles.
Ah, la tuile pour la Bosnie et son défenseur central Nidal Čelik. Le joueur des Sang et Or a subi une blessure au ménisque qui nécessitera une intervention chirurgicale. Résultat : forfait pour la Coupe du monde. Les Bosniens, placés dans le groupe B, commenceront ...
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On prend les mêmes et on recommence. Il y avait un air de 2010 dans ce match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud jeudi soir . Si le score était différent de la dernière opposition, avec un Mexique en pleine maîtrise, le premier buteur du soir, Julian Quiñones, nous ...
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À l’heure où tout le monde cherche à savoir qui doit être titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus, Ousmane Dembélé est monté au créneau pour défendre son coéquipier. « On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian ...
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